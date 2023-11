France: Le rappeur Kaaris relaxé d’une accusation de violences conjugales

«On se félicite de cette décision, qui permettra à notre client de passer à autre chose», ont réagi les avocats de l’artiste. «La cause des violences faites aux femmes est bien trop noble pour être instrumentalisée de la sorte.»

Kaaris a assuré, devant le juge unique du tribunal, qu’il n’avait jamais été violent envers les femmes, un tel comportement étant contraire à ses valeurs de père de famille. «Aujourd’hui j’ai été relaxé de ce pour quoi on m’accusait injustement, je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu dans cette épreuve que j’ai traversée, dieu merci la vérité est sortie!» a-t-il réagi sur le réseau social X (anciennement Twitter). «Il y a une justice ici et ailleurs et la vérité finie (sic) toujours par triompher!»