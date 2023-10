Le site de la SNCF crashe à l’ouverture des ventes de billets pour les Fêtes

Une hausse de 230% par rapport au même moment en 2022

Plus on réserve tôt, moins ça coûte

SNCF Voyageurs a ouvert mercredi ses ventes pour des voyages du 10 décembre 2023 au 9 janvier 2024, incluant les congés de fin d’année. Les ventes sont également ouvertes pour les relations low-cost Ouigo Grande Vitesse jusqu’au 5 juillet. Les voyageurs sont incités à acheter le plus tôt possible leurs billets TGV et Intercités, les prix augmentant au fur et à mesure que les trains se remplissent.