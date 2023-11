France: Le superviseur de l’assurance alerte contre Zebrance

«Cette société ne dispose pas d’un agrément» et «n’est donc pas autorisée à pratiquer des opérations d’assurance directe en France», déclare l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), gendarme du secteur, précisant que «les contrats délivrés par cette société étaient sans valeur». Zebrance ne semble disposer d’aucun conseiller, le numéro de téléphone communiqué renvoyant vers le site internet pour souscrire un contrat à des tarifs ultracompétitifs.

Selon la messagerie vocale, le pseudo-assureur auto est «basé à Dover, aux États-Unis» (dans le Delaware, sorte de paradis fiscal américain) et est distribué «dans le monde entier» à l’exception de 24 territoires, de la Corée du Nord au Nicaragua, en passant par la Syrie ou encore la «République de Donetsk», région ukrainienne dont l’existence n’est pas reconnue par l’écrasante majorité de la communauté internationale.

«Compte tenu du risque représenté par Zebrance, qui délivre de fausses cartes vertes induisant les consommateurs en erreur, nous avons décidé de publier une alerte, afin que les personnes ayant souscrit un contrat via ce site puissent porter plainte et faire les démarches nécessaires pour souscrire une assurance automobile auprès d’un assureur autorisé et être réellement couvertes», a précisé l’ACPR.