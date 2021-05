Policier tué à Avignon : Le tireur présumé de 19 ans a été mis en examen et écroué

Le jeune homme soupçonné d’homicide volontaire a été placé mardi soir en détention provisoire dans un centre pénitentiaire à Marseille. Il conteste les faits, selon son avocat.

Hommage

Appelé avec ses collègues le 5 mai sur un point de trafic de drogue dans le centre d’Avignon, il avait procédé avec un autre policier au contrôle d’une cliente «de ce qui ressemblait à un échange de stupéfiants», avait expliqué le procureur Philippe Guémas. Deux jeunes hommes ont alors approché et leur ont demandé ce qu’ils faisaient, toujours selon le magistrat: «Eric Masson déclinait sa qualité de policier et l’individu sortait une arme de poing et faisait feu à deux reprises, l’atteignant au thorax et à l’abdomen».