France: le voisin du petit Tony, battu à mort, condamné pour n’avoir rien dit

Tony est décédé à l’hôpital d’un éclatement de la rate et du pancréas datant de 48 heures. L’autopsie a mis en évidence 60 ecchymoses, dont 23 à la tête.

«On voudrait trouver un coupable à clouer au pilori»

Le voisin du petit Tony n’a jamais caché qu’il entendait de son appartement les nombreuses insultes et humiliations dont était victime le garçonnet de la part de son beau-père. Mais «on voudrait trouver un coupable à clouer au pilori», avait plaidé Me Braconnier, demandant de nouveau sa relaxe, pour «mettre un point final à l’épreuve» subie par son client depuis «maintenant sept ans et qui a envahi toute sa vie».