Les Mystérieuses cités d’or auront droit à un remake

Le dessin animé suivait les aventures d’Esteban (en blanc) et de ses amis Zia et Tao.

Fans des dessins animés japonais des années 1980, vous pouvez vous réjouir. La société C4 Productions, qui prépare une série sur Tony Parker , a en effet annoncé qu’elle travaillait sur un remake, en prises de vues réelles, de la série «Les Mystérieuses cités d’or». Originellement, cette coproduction franco-japonaise avait été diffusée en 1982 et 1984 sur Antenne 2, ancêtre de France 2, avant d’être multirediffusée les années suivantes. Elle n’a compté qu’une seule saison de 39 épisodes. «C’est une série aussi emblématique qu’ambitieuse qui touche plusieurs générations», ont dit les producteurs dans un communiqué relayé par Allocine.fr.

Le site français rappelle qu’en 2012 le dessin animé était déjà revenu à l’écran pour une saison 2 forte de 78 épisodes. Ils avaient alors été diffusés sur des chaînes du groupe TF1. Une troisième saison a vu le jour en 2014 et une quatrième en 2020. Cette dernière avait été à l’antenne sur France Télévisions. Dans cette nouvelle version, l’intrigue se déroulera à nouveau au XVIe siècle, lors de la conquête du Nouveau Monde. On suivra toujours les aventures d’Esteban, jeune orphelin espagnol de 12 ans, qui suit le navigateur Mendoza à la découverte de l’Amérique du sud et de ses trésors, dont les légendaires cités d’or.