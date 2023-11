En France, les violences conjugales ont augmenté de 15% sur un an

Cette estimation repose sur une comparaison entre les faits signalés et des «enquêtes de victimisation», menées auprès de larges panels représentatifs de la population. Ainsi, selon l’enquête européenne Genese 2021, 0,6% des 18-74 ans (0,9% des femmes et 0,2% des hommes) déclarent avoir été victimes en 2020 de violences physiques, sexuelles ou psychologiques de la part de leur conjoint ou ex-conjoint.

Les victimes de violences sont à 86% des femmes

Le taux de victimes qui portent plainte est plus important pour les violences physiques (34%) et le harcèlement moral (26%), mais plus faible (10%) pour les violences sexuelles au sein du couple. De manière globale, les victimes des violences rapportées sont des femmes à 86% et les mis en cause des hommes à 87%.