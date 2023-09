France: L’incendie meurtrier à L’Île-Saint-Denis serait criminel

L’enquête sur l’incendie d’un immeuble d’habitation de L’Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), qui a fait trois morts il y a plus de deux semaines, s’oriente vers une piste criminelle, a appris mardi l’AFP auprès du Parquet de Bobigny.

Elle tente de passer par le balcon

Le 19 août vers 9h30, le feu parti du 9e étage a ravagé jusqu’au 12e et dernier étage cette tour en briques apparentes, la plus haute de la cité Maurice Thorez, située au nord de cette île-commune insérée dans un méandre de la Seine. Trois personnes ont perdu la vie dans ce drame. Une femme née en 1976 et son fils né en 2009, ainsi qu’une jeune femme, porteuse de handicap mental, née en 1997.