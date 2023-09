France: Macron met les petits plats dans les grands pour Charles III

Charles III et Camilla ont été accueillis devant l’arc de triomphe par Brigitte et Emmanuel Macron. AFP

Après un premier rendez-vous manqué, le grand jour: Charles III entame, mercredi, une visite d’État en France, empreinte de solennité et de faste. En mars, le déplacement royal avait dû être annulé à la dernière minute, sur fond de violentes manifestations en France, contre la réforme des retraites. Charles, qui devait signer à Paris sa première visite officielle à l’étranger en tant que roi, s’était finalement rendu à Berlin.

Six mois plus tard, le calme est revenu dans les rues de la capitale française et l’heure est de nouveau à «l’Entente cordiale». Peu de voix se font entendre contre le somptueux dîner qui sera servi dans la soirée au château de Versailles, symbole de la monarchie absolue du «Roi-Soleil» Louis XIV. Le député Insoumis Alexis Corbière a tout de même dénoncé sur Public Sénat «l’utilisation abusive» par Macron de «l’ultraprésidentialisme» et de «tous les artifices» pour l’incarner.

136 chevaux

La visite, qui doit durer trois jours, «intervient dans un contexte de resserrement des liens entre le Royaume-Uni et la France», après une première phase de «reconnexion», se félicite l’Élysée.

Lors d’un sommet en mars, le président français et le Premier ministre Rishi Sunak ont tourné la page de plusieurs années de brouilles bilatérales sur le Brexit, la pêche et les migrants. Pour les grandes retrouvailles, la République a sorti le grand jeu. Charles III et Camilla ont été accueillis à l’aéroport d’Orly, à 14 heures, par la Première ministre Élisabeth Borne.

À 14h45, ils ont rejoint Emmanuel et Brigitte Macron, à l’arc de triomphe, pour une cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat inconnu, suivie d’une descente des Champs-Elysées. La Patrouille de France et les Red Arrows, la patrouille acrobatique de la Royal Air Force, étaient de la partie. Le roi Charles III a aussi redescendu l’avenue des Champs-Elysées.

Homard bleu

Le roi, sensible à l’idée de «marcher dans les pas de sa mère» selon l’Élysée, se rendra aussi jeudi au Marché aux fleurs, qu’Elizabeth II affectionnait et qui avait été rebaptisé de son nom en 2014. Autre temps fort de la visite, le dîner d’État à Versailles. La République va mettre les petits plats dans les grands: homard bleu, volaille de Bresse et macaron à la rose, préparés par des chefs étoilés, seront servis à la table du roi, dans une porcelaine de Sèvres.

Parmi les invités, les acteurs Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg et Emma Mackey, l’écrivain Ken Follett ou encore l’ancien entraîneur de football, Arsène Wenger.

Une bise peu protocolaire La première dame française Brigitte Macron a accueilli mercredi la reine Camilla en osant une bise peu protocolaire, au premier jour d’une visite fastueuse en France de trois jours du roi Charles II et son épouse. La franche accolade entre le président français Emmanuel Macron et le monarque britannique sous l’arc de triomphe, en haut de l’avenue des Champs Elysées, a vite été éclipsée par la bise très française de Brigitte Macron. La Première dame n’a pas non plus fait la révérence à la reine Camilla, contrainte par le vent à parfois réajuster son chapeau rose pâle, assorti à son long manteau.