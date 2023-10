Malade, Christine and the Queens annule sa tournée

L’artiste Christine and the Queens n’a pas précisé de quoi il souffrait exactement.

Triste nouvelle pour les fans de Christine and the Queens. Dimanche 15 octobre 2023, le chanteur a annoncé sur Instagram que ses concerts prévus pour le reste de l’année 2023 étaient annulés «en raison de problèmes de santé». Si l’on ne sait pas de quoi souffre exactement le Français de 35 ans, qui a été cambriolé, cette décision a été prise sur conseils de ses médecins. Ainsi, la suite de la tournée, qui devait reprendre à Montréal le dimanche 15 octobre et se terminer à Paris fin novembre 2023, ne pourra pas se faire. Les remboursements des tickets se feront aux points de vente. Aucune date n’était prévue en Suisse.