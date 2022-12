Qatar 2022 : France – Maroc, les cinq piliers de l’Atlas

Capitaine Saïss

«C’est notre capitaine, il a bien compris son rôle de leader», salue le sélectionneur Walid Regragui, décrivant «un joueur souvent sous-coté». Chef de défense d’«une équipe embêtante à jouer», comme il la décrit lui-même, Romain Saïss reste incertain pour la demi-finale, gêné par un tiraillement derrière une cuisse qui l’a contraint à quitter sur une civière le quart de finale contre le Portugal, avant l’heure de jeu. Lui espère évidemment être de la partie, «venant de France ça me fait plaisir de jouer l’équipe de France, ma Maman qui est française aussi». «Je vais tout faire pour être là, j’ai envie d’aider mon équipe, mais il y a des moments où il faut savoir être raisonnable et ne pas être un poids juste pour sa fierté personnelle», dit-il.

Hakimi, leader discret

Amrabat, le poumon

La muraille Bono

Personne n’a marqué de but à Yassine Bounou (dit Bono en Espagne) au Qatar, sauf un de ses coéquipiers, Nayef Aguerd, contre son camp. À 30 ans, il a dégoûté les avants-centres croates, espagnols et portugais, même Cristiano Ronaldo, en multipliant les parades, et est sorti invaincu d’une séance de tirs au but, 0-0, 3 t.a.b. à 0 contre la Roja. La seule chose qu’il a ratée, c’est le match contre la Belgique (2-0), victime d’un malaise alors qu’il était sur la pelouse pour les hymnes. «Il fait partie des meilleurs gardiens de cette compétition, il a été décisif, historique», salue le Français Hugo Lloris.