McFly & Carlito annoncent leur retour et le Pétanque Explorer

Lassés de la course aux clics, McFly & Carlito avaient fait savoir début mars 2023 qu’ils ne produiraient plus de vidéos. Leur pause, qui aura duré presque sept mois, est maintenant terminée, comme l’a annoncé Carlito (Raphaël Carlier, de son vrai nom) durant un live Twitch, le 20 septembre 2023. Une nouvelle vidéo sera disponible dans le courant de cette semaine. Il s’agira d’un «retour dans une énergie qui est un peu celle des débuts, ce qui équivaut à beaucoup de liberté et de plaisir» , a-t-il promis.