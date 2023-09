Un adolescent de 16 ans est mort mercredi soir dans une collision en deux-roues avec un véhicule de police à Elancourt (Yvelines), un peu plus de deux mois après le décès de Nahel à la suite d’un contrôle routier qui avait été l’élément déclencheur de plusieurs nuits d’émeutes.

Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Versailles: une pour «refus d’obtempérer», confiée à la sûreté territoriale des Yvelines, l’autre pour «homicide involontaire par conducteur», confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Deux policiers ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette seconde enquête, et ont été entendus par l’IGPN dans la soirée.

Vague de colère

Le décès de cet adolescent intervient à peine plus de deux mois après la mort de Nahel M., 17 ans, tué à Nanterre (Hauts-de-Seine) par un policier lors d’un contrôle routier le 27 juin dernier. Les images du motard tirant à bout portant sur le garçon, largement diffusées sur les réseaux sociaux, avaient soulevé une vague de colère dans le pays, où la mort de jeunes hommes issus de l’immigration lors d’interventions policières a souvent été le détonateur d’émeutes urbaines.

Après le décès de cet adolescent, des émeutes avaient éclaté en région parisienne et dans le reste du pays. Ces violences urbaines d’une intensité inédite ont été marquées par des heurts entre émeutiers et forces de l’ordre, des scènes de pillages, des tirs de mortiers d’artifice sur des bâtiments publics et des incendies.