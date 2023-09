Nicolas Sarkozy et son fils victimes de menaces de mort

Une enquête pour menaces de mort réitérées à l’encontre de Nicolas Sarkozy et de son fils Jean a été ouverte mercredi et confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), a indiqué le Parquet de Paris, joint par l’AFP.

La plainte dénonce, toujours selon Actu17, un coup de fil menaçant passé dimanche dernier à la sœur de Nicolas Sarkozy. Un inconnu lui aurait dit «souhaiter la mort de Nicolas et de Jean Sarkozy, le plus tôt possible. Qu’ils meurent.» Le Parquet n’a pas confirmé la teneur des propos menaçants.