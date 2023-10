«Nuit bleue» en Corse: une série d’explosions met l’île en émoi

En Corse-du-Sud, une «dizaine d’attentats» ont été recensés par le parquet d’Ajaccio, touchant des résidences secondaires et un ancien centre des impôts désaffecté à Ajaccio. «Sous réserve d’analyses plus approfondies, les dégradations par incendie et explosions auraient été commises par l’utilisation de différents procédés: de l’explosif, des bonbonnes de gaz et du nitrate, parfois ces différents procédés étant associés» a indiqué le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, dans un communiqué.