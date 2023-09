Ondes trop puissantes: l’iPhone 12 sera mis à jour en France

Apple va mettre à jour l’iPhone 12 en France, afin de se conformer aux normes européennes sur le niveau d’émission d’ondes et obtenir la levée du retrait de sa commercialisation, a appris vendredi, l’AFP, auprès du géant californien et du ministre français délégué au Numérique. «Après discussions et comme demandé (mardi) par l’ANFR (l’agence des fréquences), le constructeur Apple m’a assuré qu’il mettrait en place dans les prochains jours une mise à jour sur l’iPhone 12», a affirmé Jean-Noël Barrot dans une déclaration transmise à l’AFP, vendredi. «Nous publierons une mise à jour logicielle pour les utilisateurs français, afin de tenir compte du protocole utilisé par les autorités françaises de régulation», a souligné un porte-parole d’Apple dans une déclaration distincte. «Nous sommes impatients que l’iPhone 12 continue à être disponible en France», a-t-il ajouté.