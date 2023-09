France: Plan pour transformer la «France moche»

Derrière les panneaux, un désert d’asphalte et des halles voraces en énergie.

Les bâtiments en tôle ondulée entourés de vastes parkings et bordés de panneaux publicitaires: les zones commerciales défigurent nombre d’entrées des villes. Souvent surnommés «la France moche», ces secteurs voués à la consommation ont été bâtis dans les années 1960, à l’ère du tout-voiture. Ils vieillissent mal et ne répondent plus aux exigences environnementales ou aux nouveaux modes d’achat.