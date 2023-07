Finance: plus d’un nouvel investisseur en actions sur trois a moins de 35 ans

Une tendance observée dès le début de la crise du Covid

Parmi les néophytes, 38,5% ont moins de 35 ans, ce qui confirme la tendance observée dès le début de la crise sanitaire. Pour cause, sur la période allant de 2019 à 2023, près de 1,5 million de nouveaux investisseurs ont fait leurs premières opérations en Bourse.

Dans le détail, au premier semestre 2023, 14,1% des nouveaux investisseurs sont âgés de moins de 25 ans, et sont deux fois plus nombreux qu’en 2020. L’AMF compte ainsi 53’000 investisseurs de moins de 25 ans, contre 13’000 au premier semestre 2019. Au global, «la part des moins de 25 ans dans la population des actionnaires individuels a plus que triplé en huit ans, à 11,2%, dépassant celle des 25-34 ans (8,1%)», explique l’AMF.