Pollution de l’air à Paris et à Lyon: nouvelle amende en vue contre l’Etat

Amende divisée par deux en raison de progrès «notables»

«L’essentiel y est»

En effet, les dépassements ont cessé partout concernant les PM10 et ne demeurent qu’à Paris et Lyon en ce qui concerne le NO2, a relevé le rapporteur dans ses conclusions. «L’essentiel y est» avec la nouvelle demande d’astreinte, a réagi Louis Cofflard, avocat des Amis de la Terre, ONG requérante dans ce dossier. Il s’inquiète toutefois de la voir divisée par deux. Cela «suscite des questions parce qu’on peut se demander si ça va vraiment inciter l’État à aller beaucoup plus vite si on réduit le taux de l’astreinte», a-t-il fait valoir.