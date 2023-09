France: Pour Le Pen, Macron mélange «marketing et malhonnêteté» 

Marine Le Pen a fustigé dimanche le «subtil mélange de marketing et de malhonnêteté» de «la politique d’Emmanuel Macron» et a renvoyé aux futures élections européennes, «un rendez-vous démocratique fondamental pour les Français», lors de son discours de rentrée à Hénin-Beaumont (nord de la France).

Gouvernements «timorés»

Depuis son fief du Pas-de-Calais, Marine Le Pen a notamment épinglé la «situation dramatique» de l’école et les «fausses réponses» apportées, selon elle, par le ministre de l’Éducation, Gabriel Attal. Quant à l’interdiction de l’abaya prononcée à la rentrée scolaire, «j’ai du mal à être fascinée par la mise en place d’une mesure qui, en réalité, aurait dû être en vigueur depuis le vote de la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école, si nous avions des gouvernants moins timorés», a-t-elle grincé.

Plus généralement, Marine Le Pen s’en est prise au «subtil mélange de marketing et de malhonnêteté» qui teinte «la politique d’Emmanuel Macron» en tous domaines, de l’hôpital aux maisons de retraite (Ehpad) en passant par les transports publics. Elle a également attaqué le «désintérêt, voire la nonchalance, qu’affichent Emmanuel Macron et certains de ses ministres pour la protection des Français», visant particulièrement l’immigration illégale.