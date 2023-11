France: Sarkozy était le «seul bénéficiaire» du système

«Est-ce que vous cachez des noms?»

Mais pour lui, le directeur adjoint de la campagne, également directeur de cabinet de Jean-François Copé à la tête de l’UMP, n’a pas agi seul. «Si demain je devais apprendre que cette histoire a été organisée uniquement par Jérôme Lavrilleux, je me dirais «ce type est un fou, d’avoir pensé à ça seul, de pas s’être couvert, d’avoir trahi son patron»…».

Tour à tour, la cour et les avocats généraux tentent de lui en faire dire plus. Pense-t-il à Guillaume Lambert, le directeur de la campagne, qui a dit mercredi qu’il n’avait «aucune idée de l’envers du décor»? À Jean-François Copé, alors patron de l’UMP, dont il fut directeur de cabinet entre 2004 et 2006? Ou au président Sarkozy, qui jouait sa réélection?