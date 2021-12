Crise migratoire : France: sauvetage de 138 migrants dans la Manche

Les réfugiés étaient en difficulté alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Angleterre. Ils ont été secourus au large du détroit du Pas-de-Calais.

«Jeudi 16 décembre, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est informé que de nombreuses embarcations tentant de traverser la Manche se trouvent en difficulté dans le détroit», indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué. Deux navires de la marine nationale française et deux canots tous-temps de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), respectivement de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et de Dunkerque (Nord), sont intervenus pour récupérer les 138 naufragés et les ramener à quai.