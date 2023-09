Les punaises de lit des TGV ne sont pas encore arrivées chez nous

La Suisse est pour l’heure épargnée par le psychodrame français. Chez nos voisins, ces derniers jours, des internautes ont partagé sur les réseaux sociaux des photos et vidéos qui montrent la présence de petites bestioles dans les sièges en tissu d’un TGV qui reliait Marseille à Paris. Un signalement dans un cinéma et un autre dans une rame du métro parisien avaient contribué à la psychose.

Un plan déjà en place

Lyria dit que les rames sont soumises à des nettoyages et traitements réguliers qui doivent empêcher la prolifération de nuisibles, y compris de punaises de lit. Tous les 60 jours, les rames sont vaporisées avec de l’insecticide et du gel anti-nuisibles est posé dans les zones inaccessibles aux clients. De plus, en cas de suspicion, un dispositif précis existe déjà: le nettoyage régulier est effectué tous les quinze jours. Et si l’infection semble importante, la rame est retirée de la circulation pour «des traitements intensifs quotidiens».