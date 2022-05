Série TV : France Télévisions annonce l’arrêt de «Plus belle la vie»

La série «Plus belle la vie», lancée en 2004, va s’arrêter en novembre de cette année. Les acteurs ont été avertis ce jeudi.

«Pionnier et emblématique»

«Ce feuilleton, pionnier et emblématique, est devenu la série française quotidienne la plus longue de l’histoire et une marque forte de France 3», a salué le groupe au sujet d’un programme «transgénérationnel, ancré dans la proximité, l’authenticité et les réalités de la société française dans toute sa diversité». Mais «un renouvellement de l’offre créative est nécessaire» estime France Télé, à l’heure du boom des plateformes de streaming et alors que trois autres feuilletons quotidiens concurrencent «Plus Belle la vie» sur TF1 et France 2.