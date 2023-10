Est de la France: trois pédocriminels condamnés à des peines maximales

Deux hommes et une femme ont été condamnés par les assises de la Meuse (est de la France) à de très lourdes peines dans une affaire sordide de pédocriminalité dans laquelle six mineurs, dont quatre d’une même fratrie, ont été transformés en jouets sexuels, a-t-on appris jeudi, de sources concordantes.

Au terme d’un huis clos d’une semaine de ce que la presse régionale a qualifié de «procès de l’horreur», les trois trentenaires ont été reconnus coupables, mercredi, de la plupart des faits reprochés, survenus entre janvier 2016 et avril 2019. À l’époque, les six victimes, quatre filles et deux garçons, étaient âgées de 7 à 17 ans.