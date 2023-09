La fille de Frank Lavier a menti sur les agressions sexuelles

«C’est faux»

Le président évoque également une conversation avec une amie, à qui elle raconte que son père se rend dans sa chambre tous les week-ends depuis un an et demi, allant jusqu’à évoquer un «viol». «C’est faux», admet la jeune femme. À la barre, elle semble impressionnée et raconte une vie «compliquée», marquée par son placement à même pas deux ans, quand ses parents sont injustement emportés par l’affaire Outreau. Elle ne les retrouvera qu’à l’âge de six ans. Le harcèlement à l’école, ensuite: «On m’appelait l’Affaire Outreau.»