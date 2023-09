France: Un ado de 14 ans jugé pour le meurtre de sa petite amie

Couteau dissimulé dans sa manche

Emma avait «tenté de fuir, mais le suspect (avait) tenté de l’étrangler» avant de porter de nouveaux coups de couteau», avait-il ajouté. Le corps de la jeune fille présentait «plusieurs dizaines de traces de coups de couteau sur le torse, les épaules, le visage et le cou», ainsi que plusieurs «lésions de défense» sur les avant-bras en plus d’un nez brisé, selon le procureur.

«Volonté de tuer»

Dépourvu d’antécédents judiciaires, le suspect avait eu par le passé «des paroles inquiétantes», évoquant sa volonté de «tuer quelqu’un et notamment sa petite copine», avec laquelle il entretenait une relation émaillée de ruptures et de réconciliations, selon le parquet. Les auditions avaient encore mis «en évidence une volonté du jeune homme de tuer». «Il pensait que son acte pouvait être facilité par le fait que la victime l’aimait. Il disait s’être entraîné au maniement du couteau. Il décrivait les coups portés avec précision», avait ajouté M. Jallet.

Les soins dont il a pu bénéficier pourraient également faire l’objet de débats. Dès l’interpellation de l’adolescent, la question s’était posée de savoir si ses troubles mentaux étaient connus et si tout avait été fait pour empêcher son passage à l’acte. Selon Me Uzan, «la petite Emma avait une amourette, son premier émoi, et, malgré son très jeune âge, elle avait compris qu’il n’allait pas bien et elle voulait l’aider».