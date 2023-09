Un chapeau de Michael Jackson sera vendu aux enchères à Paris

Pan de mur aux enchères

Plus insolite, il y aura aussi, dans la même vente, le 26 septembre, un pan de mur du Bus Palladium, club parisien (ouvert en 1965, fermé en 2022), signé entre autres par Carl Barât, Pete Doherty (The Libertines), Jean-Benoît Dunckel (Air), The Dandy Warhols, Beth Ditto (Gossip), estimé entre 5000 et 8000 euros (entre 4787 et 7660 francs). «Très personnellement, j’espère que ce mur restera en France, c’est une trace de notre patrimoine, pour tous les amoureux de la musique et du rock», conclut Arthur Perault.