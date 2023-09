France: un évadé surpris en train de vendre de la drogue

L’un des deux hommes évadés de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis mi-septembre, a été arrêté mercredi soir à Pantin (Paris). Il est «actuellement en garde à vue pour trafic de stupéfiants et évasion», a annoncé le procureur de la République d’Évry, Grégoire Dulin. Il s’agit d’un détenu «précédemment condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants par le Tribunal correctionnel de Bobigny» et qui devait sortir de prison en 2024, a-t-il encore précisé.

Il avait pris la fuite avec un autre prisonnier lors d’une sortie «course à pied» avec des détenus et des encadrants en forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) le 12 septembre. Prétextant une envie pressante, les deux hommes s’étaient éloignés et n’étaient pas revenus. Ils se sont évadés dans les environs des gorges de Franchard.

Meilleur encadrement demandé

Le second détenu, toujours recherché, purgeait une peine pour agression et exhibition sexuelle jusqu’en 2026, avait précisé peu après l’évasion, le ministère public. Au total, huit détenus participaient à cette sortie en forêt, selon le secrétaire local du syndicat Force ouvrière, à Fleury-Mérogis, Denis Kandassamy, qui a demandé «un meilleur encadrement de ces activités extra-muros et une meilleure sélection des profils».

«Ce sont des permissions de sortie encadrées par l’Administration pénitentiaire et octroyées sur décision judiciaire», avait précisé le parquet. En juin, un détenu s’était évadé de la prison de Fleury-Mérogis en utilisant une nacelle installée pour des travaux, avant d’être interpellé quelques heures plus tard. Plus grand centre pénitentiaire d’Europe, la prison de Fleury-Mérogis accueillait 3922 détenus au 1er août 2023, femmes et mineurs compris, pour 2853 places, soit un taux d’occupation de 137,5%, selon le ministère de la Justice.