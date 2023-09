France: Il meurt après avoir chuté d’un pont lors d’une rixe

Une enquête pour meurtre a été ouverte et aucun suspect n’a pour le moment été interpellé, a indiqué le Parquet de Versailles. Selon plusieurs témoins, une altercation a éclaté devant un bar à chicha, non loin de la scène de crime, entre deux clients qui se trouvaient à l’intérieur de l’établissement et le défunt, qui circulait sur le trottoir. L’origine de la rixe n’est pour l’heure pas connue.