France: un jeu censé s’adresser aux enfants crée un gros malaise

Des cartes de la version pour adultes du jeu avaient été insérées par erreur dans la version enfants. TikTok

Le fabricant Lansay a dû stopper la commercialisation d’un jeu de société après avoir été alerté par des parents. «La bouteille infernale» version enfants est inspirée du jeu «action ou vérité». La boîte contient des cartes proposant des défis et autres questions à des joueurs âgés d’au moins 8 ans. Or, des parents ont été «choqués» par certains challenges lancés aux enfants. Et dans une vidéo devenue virale cette semaine sur TikTok, une jeune femme dénonce le caractère «problématique» du jeu, écrit BFMTV.

Selon cette internaute, celui-ci propose des défis banals comme chanter une comptine en rappant. Mais elle poursuit: «Donc tu joues tranquillement avec tes neveux et après tu as: «Touche la langue du joueur de ton choix avec le bout de ta langue», «Fais semblant d’embrasser quelqu’un avec la langue pendant 40 secondes», «Mets de la pâte à tartiner dans le cou du joueur de ton choix et lèche-la» (…), «Fais un bisou au joueur de gauche à 10 endroits différents de son corps», (…) «Quelqu’un t’a-t-il déjà vu tout nu hormis tes parents? Si oui, raconte-nous!» OK…», énumère notamment la jeune femme.

La société française a retiré en catastrophe ce produit du marché, jeudi. Selon Lansay, environ 3000 boîtes de jeu présentaient un fâcheux problème: «Plusieurs défis de la version adulte de ce jeu ont été insérés dans la version 8 ans et + lors de la production», explique l’entreprise. «Nous sommes conscients que cette erreur est inacceptable et présentons nos plus sincères excuses à toutes les personnes qui ont pu être choquées et heurtées par ces cartes inadaptées aux enfants», a assuré Lansay, qui a annoncé mettre un terme à la commercialisation du jeu.