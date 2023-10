Un juge de l’asile anti-LGBT sur Facebook destitué en France

«Il ne pourra plus siéger à compter d’aujourd’hui»

La CNDA, qui statue en appel sur les demandes d’asile rejetées en première instance par l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides), se penchait mardi sur trois premières demandes de récusation qui visaient le magistrat, président vacataire de la Cour depuis octobre 2021.«Les demandes de récusation étudiées par trois juges réunis en formation collégiale ont été acceptées», a indiqué Christine Massé-Degois, magistrate et porte-parole de la Cour.

Francs-maçons et femmes voilées

C’est exactement ce que reprochait Me Lucille Watson, l’une des avocates qui a déposé le 3 octobre une demande de récusation acceptée mardi: «Au vu des messages qu’il a postés, partagés ou «likés» sur Facebook, on avait un faisceau d’indices qui laissaient transparaître une difficulté juridique, un manque d’impartialité, un manquement au devoir de réserve dans son rôle de magistrat à la CNDA, qui se penche justement sur les dossiers de ressortissants étrangers, persécutés en raison de leur origine, de leur religion, de leur orientation sexuelle...», a-t-elle réagi.

Dans un mémoire déposé à l’appui des demandes de récusation par l’association Elena, qui rassemble les avocats spécialisés dans le droit d’asile, plusieurs robes noires dénoncent, captures d’écran à l’appui, les publications de Jean-Marie Argoud «vis-à-vis des personnes étrangères, de confession musulmane et/ou LGBT». Dans l’une d’elles, il effectue un lien entre «les francs-maçons et les femmes voilées», tandis que sur une autre, datée du 20 juin 2013, dans le contexte du vote de la loi sur le mariage pour tous, il dénonce une «classe politique corrompue» et l’«emprisonnement d'opposants au régime».

«Liberté d’expression»

A ses publications personnelles s’ajoutent celles qu’il a «aimé» sur le réseaux, notamment celles de trois pages «à la ligne éditoriale ouvertement xénophobe» et frontalement anti-migrants, notamment celles d’«Avenir de la Culture», dont l’un des objectifs assumés est de lutter «contre l’islamisme conquérant et le laïcisme intolérant qui prétendent faire table rase de l'identité chrétienne de la France».

Contacté, Jean-Marie Argoud n’a pas répondu dans l’immédiat. Selon la décision de la CNDA, consultée par l’AFP, il s’est défendu dans deux salves d’observations les 11 septembre et 3 octobre, arguant qu’il «n’y a aucun lien entre ses publications sur les réseaux sociaux, qui relèvent de sa liberté d’expression, et le dossier dans lequel sa récusation est demandée». Pour le magistrat, «ses opinions et leur expression ne révèlent aucun parti pris contre les étrangers». La Cour nationale du droit d’asile a estimé tout l’inverse. Et de mémoire de président, affirme Mathieu Hérondart, «c’est la première fois qu’un juge de la CNDA est récusé dans une affaire aussi grave».