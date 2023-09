France: Un oligarque et le millionnaire Arnault sous enquête

Un oligarque russe, Nikolaï Sarkisov, et le milliardaire français Bernard Arnault sont visés par une enquête sur des soupçons de blanchiment à la station de ski huppée de Courchevel, dans les Alpes françaises, a indiqué, jeudi, le Parquet de Paris.

Selon cette même source, confirmant une information du quotidien « Le Monde» , a été joint à la procédure un signalement de Tracfin, la cellule de renseignement financier du Ministère français de l’économie, portant sur des opérations impliquant Bernard Arnault et Nikolaï Sarkisov dans cette station connue pour être un terrain de jeu des oligarques.

Selon «Le Monde», qui s’appuie sur cette note, le milliardaire russe de 55 ans y a acquis en 2018, auprès de particuliers, quatorze biens immobiliers, pour 16 millions d’euros, via un montage complexe de sociétés en France, au Luxembourg et à Chypre.

Une des premières fortunes mondiales

L’acquéreur officiel est la société en nom collectif (SNC) La Flèche. Le nom de Nikolaï Sarkisov n’apparaît pas dans les statuts, alors qu’il en aurait été le détenteur effectif. À travers La Flèche, il aurait acquis trois autres biens dans la même station pour 2,2 millions d’euros (quelque 2,12 millions de francs). Or le vendeur est la SNC Croix Realty, qui aurait réalisé une plus-value de 1,2 million d’euros. Et son propriétaire, via un nouveau montage de sociétés, ne serait autre que Nikolaï Sarkisov.