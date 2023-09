France: ils achetaient leur examen théorique de conduite

L’affaire a débuté en mai 2023 par le biais d’un renseignement obtenu par les enquêteurs de la communauté de brigades de Vesoul (est). Selon cette information, il était possible d’obtenir l’examen théorique du permis de conduire moyennant le paiement d’une somme allant de 250 à 600 euros. Les investigations ont permis d’identifier trois habitants de Vesoul, qui animaient ce réseau localement. Ils ont été placés en garde à vue mi-juillet et ont reconnu leur participation.

Une cinquantaine de fraudeurs ont été identifiés localement et ont avoué avoir acheté illégalement le code de la route auto ou moto. L’enquête a déterminé qu’un centre d’examen situé dans le Val-de-Marne validait tous ces tests, soit quelque 1400 au plan national. Le gérant et unique salarié a été interpellé et placé en garde à vue mercredi et a reconnu les faits qui lui sont reprochés.