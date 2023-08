France: Un train Neuchâtel-Pontarlier percute un camion

Le choc s’est produit mardi peu avant 17h, sur la route nationale reliant Vallorbe (VD) à Pontarlier (F), artère très fréquentée à cette heure de retour des frontaliers. À un passage à niveau, à La Cluse-et-Mijoux (F), un train de la ligne Neuchâtel-Pontarlier a percuté un camion étranger qui était à l’arrêt, rapportent plusieurs médias français. Alors que le trafic avançait en accordéon à cause des bouchons, il semble que le chauffeur se soit un peu trop avancé sur les voies de chemin de fer et que, bloqué par les véhicules derrière lui, il n’ait pas pu reculer pour éviter la collision. Les deux conducteurs s’en sortent indemnes et aucun blessé n’est à déplorer parmi la trentaine de passagers du train, même si certains ont été choqués.