France: Un virus de type Ebola découvert chez des tiques

Une apparition des symptômes brutale, avec fièvre élevée, frissons, vomissements, maux de tête, douleurs de la nuque, douleurs dorsales et musculaires, vertiges et hypersensibilité à la lumière. Voilà le descriptif que fait l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Un virus transmis par les tiques et certains animaux, sauvage ou d’élevage. Pourtant, alors que cette maladie était jusqu’à présent répertoriée en Afrique, dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Asie, des chercheurs viennent de le découvrir pour la première fois en France. Le virus a été détecté ce mois-ci dans une centaine de tiques collectées en 2022 et 2023 dans des fermes du sud du pays, rapporte euronews.com.