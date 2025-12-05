Des drones survolent la base sous-marine de l’Île Longue en Bretagne

Des drones ont survolé, jeudi soir, la base sous-marine de l'île Longue, qui abrite les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de la dissuasion nucléaire française.

France : L'armée tire sur des drones qui survolaient une base sous-marine

Cinq drones ont été détectés techniquement jeudi soir, vers 19h30, au-dessus de la base qui borde la rade de Brest. AFP

Plusieurs drones ont survolé, jeudi soir, la base sous-marine de l'île Longue (Finistère), qui abrite les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de la dissuasion nucléaire française, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Cinq drones ont été détectés techniquement jeudi soir, vers 19h30, au-dessus de la base, qui borde la rade de Brest. Un dispositif de lutte anti-drones et de recherches a été mis en place. Le bataillon de fusiliers marins, qui assure la protection de la base, a effectué plusieurs tirs anti-drones, selon la même source.

Contactés par l’AFP, la Préfecture maritime de l’Atlantique et le Parquet n’ont pas donné suite dans l’immédiat. Les survols de drones dans cette zone interdite ne sont pas rares.

Dans la nuit du 17 au 18 novembre, un survol de drone «au-dessus de la presqu’île de Crozon», dont fait partie l'île Longue, avait été signalé, mais sans survol d’emprise militaire.

Sanctuaire de la dissuasion nucléaire française, la base de l'île Longue est protégée par 120 gendarmes maritimes en coordination avec les fusiliers marins.

Une enquête va être ouverte Une enquête judiciaire va être ouverte vendredi par le parquet militaire de Rennes , a indiqué à l’AFP la préfecture maritime de l’Atlantique. «Les infrastructures sensibles n’ont pas été menacées» par ce survol, a toutefois précisé à l’AFP le capitaine de frégate Guillaume Le Rasle, porte-parole de la préfecture maritime.