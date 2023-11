Télévision: une grève perturbe les tournages d’émissions et de séries françaises

Après la grève des scénaristes et des acteurs aux États-Unis, les tournages de plusieurs séries et émissions de télévision en France sont perturbés par une mobilisation des techniciens pour leurs salaires, ont annoncé les syndicats, mercredi.

Selon le syndicat SPIAC-CGT (syndicat des professionnels des industries de l’audiovisuel et du cinéma), 56 équipes de tournage et de postproduction ont voté pour des grèves et des débrayages. Du côté des employeurs, l’Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) a évoqué un mouvement «suivi» et qui «grossit».