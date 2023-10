Une mère se jette du 7e étage avec ses filles en région parisienne

Une femme s’est défenestrée mardi vers 4 h à Malakoff (Hauts-de-Seine) et a entraîné ses deux enfants dans sa chute. L’aînée de 12 ans n’a pas survécu, a-t-on appris de sources policières et judiciaires. «La fille de 12 ans est morte» après sa chute du 7e étage, la plus jeune de 4 ans souffre de plusieurs blessures et la mère est également hospitalisée», détaille l’une des sources, sans donner de précisions sur l’état de cette dernière.