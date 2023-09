Une minisérie racontera la vie de l'ex-basketteur Tony Parker

Getty Images via AFP

Tony Parker a été intronisé au Hall of Fame du basket le 12 août 2023.

Après Brigitte Bardot sur France 2 et Bernard Tapie bientôt sur Netflix, c’est au tour de Tony Parker d’avoir droit à son biopic. La société C4 Productions a annoncé qu’elle s’était associée à l’ex-basketteur français pour développer une série sur la vie de celui qui a été intronisé au Hall of Fame du basket en août 2023.

«L’idée n’est pas de faire une série biopic conventionnelle, car Tony n’est pas conventionnel. Notre objectif est de faire une minisérie attractive, cool et événementielle», a déclaré le producteur Jean-Marie Antonini dans un communiqué. Sans titre pour le moment, le programme sera composé de huit épisodes et le tournage doit commencer en 2024. On ignore si l’incursion dans le monde du rap du Français de 41 ans est prévue dans la minisérie.