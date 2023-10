Mélenchon campe sur ses positions et met le feu sur X

La tension est à son maximum entre Jean-Luc Mélenchon et Yaël Braun-Pivet. Le leader de La France insoumise (LFI) a dénoncé lundi l’«absurde police des mots» de la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Celle-ci l’accuse d’avoir utilisé à son encontre le terme «camper», référence selon elle aux camps de concentration.

Un peu plus tôt sur France Inter, lundi, la présidente de l’Assemblée nationale a accusé le triple candidat à la présidentielle de lui avoir mis «une nouvelle cible dans le dos», lorsqu’il lui a reproché, dimanche, de «camper à Tel-Aviv pour encourager le massacre» à Gaza. «Pas au nom du peuple français!» avait-il estimé.

«Connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu’effectivement le mot «camper» n’a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c’est à nouveau une nouvelle cible qu’on me met dans le dos», a expliqué Yaël Braun-Pivet, sur la chaîne de radio. «C’est très grave». «Je ne comprends pas pourquoi c’est l’identité juive qui ressort: je suis Française, je ne suis pas pratiquante, je ne suis pas croyante mais certains ne voient plus que ça», a-t-elle déploré.