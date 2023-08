Violences sur Hedi: le policier incarcéré reconnaît un tir de LBD

Et alors qu’il contestait jusqu’à présent avoir effectué un tir de LBD, il a déclaré jeudi matin: «j’ai pris la décision de faire usage de LBD à une reprise.» Il décrit la scène: «Nous avions reçu la consigne de rétablir l’ordre» et «j’ai vu deux individus capuchés» avec «plusieurs mouvements dont je ne pouvais pas déterminer la nature laissant penser qu’une altercation était en cours.» À un moment, il raconte avoir vu l’un sortir de la pénombre et pense qu’il est porteur d’un projectile. C’est à ce moment-là qu’il décide de tirer, une fois, soutient-il.