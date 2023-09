France voisine : Le téléphérique du Salève est en panne

«C’est la faute à pas de chance», soupire Patrick Roxo, directeur de la Société du Téléphérique du Salève. Rouvert au public mardi dernier après deux années de rénovation, l’installation a été forcée à l’arrêt moins de 48 heures plus tard. La faute a priori aux fortes intempéries de mercredi, qui ont endommagé le système électrique de l’infrastructure. «Pour un téléphérique, le pire, c’est l’orage et le vent, a relevé le dirigeant. Nous avons déjà connu pareilles pannes par le passé. Là, évidemment, le timing – juste après notre réouverture – est on ne peut plus mauvais.»