France voisine: Les conducteurs de bus d’Annemasse en grève deux jours

«On ne fait pas ce métier pour gagner à peine plus que le smic (salaire minimum)», s’attriste Frédéric Vautrain, délégué syndical des conducteurs des transports publics annemassiens (TP2A). Malgré des discussions avec les autorités françaises, la demande des employés est restée vaine. Ils n’obtiendront pas de hausse de salaire. «Aujourd’hui, on gagne 2059 euros brut à l’embauche, soit seulement 9% d’écart avec le smic. On espérait monter à 2500», explique le responsable. Face à cette situation sans issue, les conducteurs ont donc décidé de faire grève, ce jeudi et vendredi. Selon le délégué syndical, 50% des équipes vont participer au débrayage. De quoi perturber la journée des usagers, notamment celles et ceux qui travaillent à Genève, et doivent rejoindre la frontière en transports en commun.