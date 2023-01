Les loyers frontaliers aussi chers qu'à Paris et sur la Côte d’Azur

immobilier : France voisine: les loyers comme sur la Côte d’Azur et Paris

Les logements à la location dans les communes françaises frontalières sont parmi les plus onéreux de l’hexagone. Leur prix équivaut à ceux observés sur la Côte d’Azur et les zones chics de la région parisienne. Une étude de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, citée par la «Tribune de Genève», l’établit après avoir analysé plus de sept millions d’annonces locatives entre 2018 et 2022. A l’échelle du pays, parmi les 200 communes où louer son logement est le plus cher, 32 se situent dans le «Grand Genève». La palme revient à Divonne-les-Bains, avec un prix moyen du mètre carré à 23,70 euros. Dans ce classement, Bossey, Prévessin-Moëns, Veigy-Foncenex ou encore Neydens côtoient Neuilly-sur-Seine, Versailles, Ramatuelle, Cassis, Antibes et Cannes.