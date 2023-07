France: Refus d’obtempérer: un gendarme est blessé dans le Doubs 

Déjà cinq condamnations

Le septuagénaire a par la suite été arrêté et placé en garde à vue pour tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’ordre public. Le parquet a finalement retenu la qualification de refus d’obtempérer aggravé et de conduite malgré permis non prorogé. Le conducteur a cinq condamnations à son casier judiciaire, précise le parquet. Il sera jugé mardi à 14 heures, en comparution immédiate. Dans cette attente, le juge des libertés et de la détention l’a placé en maison d’arrêt jusqu’à cette date, sur réquisition du ministère public.