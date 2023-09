Une mère et ses enfants hospitalisés après un incendie

Un incendie a fait trois blessés dimanche soir non loin de la frontière, en France voisine. Le feu s’est déclaré vers 20h, dans un appartement situé au 3e étage d’un immeuble de la rue des Voirons, à Ville-la-Grand. Les flammes ont pris sur des détritus et divers objets, relate «Le Messager». Les pompiers ont été dépêchés sur place et on éteint le sinistre avec une lance. Une femme et ses deux enfants ont dû être transportés à l’hôpital.