Vol Easyjet Nice-Bâle annulé à cause d’une canette de Coca

Le geste n’était semble-t-il ni intentionnel, ni malveillant. Mais, dans le milieu aéronautique, un simple oubli peut avoir des conséquences fâcheuses. C’est ce qui est arrivé mercredi dernier, à l’aéroport de Nice (F). À cause de la présence d’une canette de Coca dans l’entrée d’air d’un réacteur, le vol easyJet qui devait rallier Bâle-Mulhouse a dû être annulé. Selon les explications obtenues par «Nice-Matin», le récipient aurait été oublié là par un membre du personnel qui gère le repoussage des avions sur le tarmac, après l’embarquement, et qui les fait reculer afin de les mettre en position pour rejoindre les pistes.

Alors que la procédure de décollage avait débuté, le pilote de l’appareil a enclenché les réacteurs et la canette a été «ingérée» par le moteur, selon les termes utilisés par la compagnie et relayés par le quotidien niçois. Les opérations ont été immédiatement interrompues et des contrôles de sécurité ont débuté, tandis que les voyageurs patientaient à bord. Mais, vers 23h30, alors que l’inspection avait mis en évidence des dégâts, les passagers ont été débarqués. Ils ont dû attendre le lendemain pour pouvoir effectuer le trajet prévu, à bord d’un autre appareil. Selon easyJet, «des chambres d’hôtels ont pu être fournies à tous les passagers qui en ont fait la demande».