Réseaux sociaux : Frances Haugen accuse Facebook de répandre la haine

Venue s’exprimer devant les députés britanniques, l’ancienne employée de Facebook affirme que «la colère et la haine sont la manière la plus facile de croître sur Facebook».

L’informaticienne, qui a témoigné devant le Congrès américain ce mois-ci, a expliqué que Facebook utilise un système qui donne la priorité aux contenus qui font le plus de clics, invariablement ceux qui créent le plus d’opposition.

«La colère et la haine sont la manière la plus facile de croître sur Facebook», a déclaré la lanceuse d’alerte, qui a quitté Facebook en mai. «Je suis profondément inquiète qu’il ne soit pas possible de rendre Instagram sûr pour des jeunes de 14 ans et je doute sincèrement qu’il soit possible de le rendre sûr pour quelqu’un de 10 ans», a-t-elle ajouté.