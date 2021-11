Web Summit : Frances Haugen fustige la nouvelle stratégie de Facebook

Frances Haugen, la lanceuse d’alerte de Facebook, a demandé au réseau social de se concentrer sur la «sécurité» plutôt que le «métavers».

«Encore et encore, Facebook choisit l’expansion dans de nouveaux domaines plutôt que de s’en tenir à ce qu’il a déjà fait. Je trouve cela inadmissible… Il faut consacrer plus de ressources aux systèmes de sécurité de base», a déclaré l’ancienne employée du géant des réseaux sociaux, en ouverture du Web Summit, grand-messe de l’économie numérique de retour dans sa version en chair et en os à Lisbonne.